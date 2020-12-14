استعجال التحريات في سرقة سيارات القاهرة الجديدة

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم، باستعجال التحريات الأمنية الخاصة بسرقة محتويات السيارات بمحيط القاهرة الجديدة.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة محتويات السيارات، وقاموا بسرقة عدد كبير من كاوتشات وفوانيس السيارات، وببيعهم المسروقات لدى عدد من المحلات بمنطقة الحرفين بالسلام.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بسرقة محتويات سيارتهم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.