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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع للبرلمان الليبي في «بنغازي»..وآخر اقتصادي بجنيف

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:55 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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تعقد جلسة مهمة، صباح اليوم الإثنين، في مدينة بنغازي الليبية، دعا لها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لبحث عدد من النقاط.

وأفادت مصادر مطلعة، أن يكون ملف اجتماع أعضاء مجلس النواب في مدينة "غدامس" على رأس أولويات الجلسة التي دعا لها صالح.

ويأتي الاجتماع تنفيذا للاتفاق الذي جرى في مدينة طنجة المغربية نوفمبر الماضي، وهو الذي تعثر سابقا بسبب خلافات حول شرعية عقد الجلسات خارج بنغازي، والأسماء المقترحة لمنصب رئاسة البرلمان، وفقا لقناة "العربية".

يأتي ذلك بالتزامن مع استضافة جنيف، اليوم وغدا، اجتماعا تقنيا يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالإضافة للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ويضم الاجتماع ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، ويهدف للتوصل لاتفاق بشأن إصلاحات في السياسة الاقتصادية العامة، كما يهدف لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي.

كما يهدف الاجتماع أيضا لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافا، حيث إن الاقتصاد الليبي يعاني من مشكلات تفاقمت بسبب تأثير النزاع.

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