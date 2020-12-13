«التخطيط»: حواجز أمواج بـ5 مليارات جنيه للمزارع السمكية ببورسعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تنفيذ حواجز الأمواج للمزارع السمكية بشرق مدينة بورسعيد بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى التوسع في المزارع السمكية بمنطقة "الديبة" على مساحة 203 فدادين، بتكلفة 7.1 مليار جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق ما يقارب العام ونصف العام.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يعد نوعا من أنواع الحماية حفاظًا على صحة الأسماك وخلوها من الأمراض، ولتغطية الزيادة المستمرة في الإنتاج السمكي في مصر.