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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

شركة بيونتيك: هذا موعد السيطرة على كورونا بالكامل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:53 م
شركة بيونتيك
شركة بيونتيك
وكالات
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أكدت شركة "بيونتيك" الألمانية التي أنتجت مؤخرا مع شركة فايزر لقاحها لفيروس كورونا، أن الوباء العالمي "كوفيد-19" ستتم السيطرة عليه بنهاية الصيف المقبل.

وقال أوغور شاهين، مؤسس شركة "بيونتيك": " نأمل أن نتمكن من طرح اللقاح بسرعة كبيرة، مما يقلل بشكل كبير الضغط على المستشفيات".

وقال إن الأمر سيستغرق تحصين 30 بالمئة من الأميركيين باللقاحات لبدء ملاحظة الفرق، حسب ما أشار شاهين لمحطة "فوكس نيوز"، مشيرا إلى أن هذا من الممكن أن يتم بحلول أبريل المقبل، على أن يتم السيطرة على الفيروس عالميا مع نهاية صيف 2021.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يوم الجمعة رسميا، الموافقة الطارئة على لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركتي فايزر وبيونتيك، مما يمهد الطريق رسميا لتوزيع العلاج الذي طال انتظاره على نطاق واسع.

وكان شاهين، الرئيس التنفيذي لـ"بيونتيك قد قال " في حديث مع وكالة "رويترز" في وقت سابق، إن العقبة الأبرز أمام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، يتمثل بزيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

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