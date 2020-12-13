البورصة تربح 1.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها الطفيف لدى إغلاق معاملات اليوم الأحد- أولى تداولات الأسبوع- فى جلسة شهدت تذبذبا واضحا، نتيجة تصارع القوى البيعية والشرائية بين شرائح مختلفة من المتعاملين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبروصة نحو 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 651.675 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11003 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2242 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4251 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة.