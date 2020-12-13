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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:52 ص
الأرصاد
الأرصاد
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كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن عدم استقرار الطقس خلال الساعات المقبلة، اعتبارًا من اليوم الأحد حتى نهاية الأسبوع.

وقال محمود شاهين، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه من المتوقع أن تنشط بعض الرياح، بالإضافة إلى سقوط الأمطار، مما يعنى عدم استقرار الحالة الجوية.

ولفت شاهين إلى ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3- 4 درجات مئوية، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأكد وجود نشاط رياح ورمال على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ونصح شاهين المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة هذه الأيام بالإضافة إلى عدم القيادة بسرعة عالية.

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