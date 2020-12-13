حبس 4 متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة و«حشيش» في المرج
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:58 ص
حسام التمساحطباعة
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس 4 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة نارية وكمية من مخدر الحشيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتمكنت قوات الأمن بقسم شرطة المرج، من ضبط 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة المرج.
جاء ذلك أثناء تواجدهم بمنطقة سكنهم مُستقلين سيارة قيادة وملك أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، سلاح ناري، عدد من الطلقات، مبلغ مالي، 5 هواتف محمولة.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.
واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين.
وتمكنت قوات الأمن بقسم شرطة المرج، من ضبط 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة المرج.
جاء ذلك أثناء تواجدهم بمنطقة سكنهم مُستقلين سيارة قيادة وملك أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، سلاح ناري، عدد من الطلقات، مبلغ مالي، 5 هواتف محمولة.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.
واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين.