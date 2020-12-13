حبس 4 متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة و«حشيش» في المرج

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس 4 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة نارية وكمية من مخدر الحشيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتمكنت قوات الأمن بقسم شرطة المرج، من ضبط 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة المرج.جاء ذلك أثناء تواجدهم بمنطقة سكنهم مُستقلين سيارة قيادة وملك أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، سلاح ناري، عدد من الطلقات، مبلغ مالي، 5 هواتف محمولة.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين.