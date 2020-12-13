سعر اليورو اليوم فى مصر لحظة بلحظة الأحد 13-12-2020 فى البنوك

سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.94 جنين وللبيع 19.14، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.92 جنيه وللبيع 19.08، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.08، كما بلغ سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.08، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.08.



سعر اليورو اليوم

وواصل سعر اليورو اليوم ارتفاعه أمام الجنيه المصري في البنوك ليسجل في بنك التنمية الصناعية للشراء 18.89 جنيه وللبيع 19.07، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.89 جنيه وللبيع 19.07، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.89 جنيه وللبيع 19.15، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 19.04، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 19.08.

أسعار اليورو اليوم وفي بنك التعمير والإسكان استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 18.84 جنيه وللبيع 19.12، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.88 جنيه وللبيع 19.13، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.89 جنيه وللبيع 19.09، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.90 جنيه وللبيع 19.11، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.12، وفي بنك قناة السويس فسجل سعر اليورو للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.11، وفوي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.16، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.08، اما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.08.





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