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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-12-2020

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:30 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة الموافق 11-12-2020، حيث نقدم أسعار الدواجن بكافة أنواعها، وتختلف أسعار الدواجن في السوق المصرية بشكل يومي حسب متغيرات السوق المصرية، وأسعار الأعلاف التي تستخدمها المزارع لتغذية الدواجن.

بورصة الدواجن اليوم

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 36 إلى 36.50 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 20.50 إلى 21 جنيه، ويتراوح سعر كيلو أمهات الدواجن البيضاء بين 15.50 إلى 16 جنيها، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 27.50 إلى 28 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت «الأبيض» بين 4 إلى 4.75 جنيه، الذي يبلغ من العمر يوم واحد، وسجل الكتكوت «ساسو» الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض البلدي ليتراوح سعره بين 33.50 إلى 34 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 30.50 إلى 31 جنيها، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 30.50 إلى 31 جنيها، وبلغ سعر لحم الأرانب ليتراوح بين 35 إلى 38 جنيها، أما بلغ أسعار البط المسكوفي بين 30 إلى 30.25 جنيه، وسعر لحم البط مولارد 22 إلى 22.50 جنيه.

بورصة الدواجن العمومية اليوم، ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

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