زيادة مرتبات المعلمين 2021.. موعد تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم

يشغل بال كثير من المدرسين تفاصيل جدول زيادة مرتبات المعلمين 2021 ومواعيد صرف الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحسين الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية للمدرسين.

تفاصيل جدول زيادة مرتبات المعلمين 202

أقر مجلس النواب في بداية شهر نوفمبر الماضي زيادة مرتبات المعلمين 2021، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم هذا القرار بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقرار المزايا المالية الجديدة للمعلمين ومعاونيهم، حيث يستفيد من هذا القرار 2.1 مليون معلم ومعاون بقطاع التعليم، ما قبل الجامعي، ويشمل القرار التعليم العام والأزهرى.

متى يتم تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2021

وعن موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2021 صدرت أنباء خلال شهر يناير المقبل من العام الجديد 2021 سيتم صرفها، وذلك وفقاً لما صرح به الدكتور محمد معيط وزير المالية، كما قد أعلن الدكتور إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين بنسب صرفها.

ويتراوح متوسط الزيادة الشهرية من 360 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، وفقاً لما أشار إليه الدكتور محمد معيط.

يصل تكلفة قرار زيادة المرتبات إلي 6.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، وذلك بإعتبار هؤلاء هم الأساس في المشروع القومي لتطوير التعليم، وفقا لما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واضاف أن الغرض من زيادة مرتبات المعلمين تحسين ظروف المعيشة.

كما أكد وكيل نقابة المعلمين، أنه تم إصدار قرار بزيادة بدل المعلم، وبدل الأداء بنسبة 50%، كما قد تختلف الزيادة بين معلم مساعد ومعلم خبير، حيث تبدأ من 50 جنيهاً إلى 180 جنيهاً، وبالإضافة إلى زيادة بدل الامتحانات بنحو 25%، وهو الذي يجعل زيادات المعلمين تتراوح بين 350 إلى 450 جنيهًا.



