يتساءل أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية عن كيفية أداء أبنائهم امتحانات نصف العام 2021 وقرار وزارة التربية والتعليم عن اذا كان سيتم تطبيق نظام الأبحاث كما العام الماضي لتقييم طلاب الشهادة الاعدادية 2020-2021.

ويقدم موقع الدستور لأبنائه طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور كل ما يريدون معرفته عن امتحانات الشهادة الاعدادية نصف العام 2021 وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

طريقة امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الاعدادية 2021 .. إلكترونية أم ورقية

في بيان لها أوضحت وزارة التربية والتعليم من خلاله الطريقة التي سوف يتم اتباعها في تقييم الطلاب هذا العام، وأكد الوزارة إنه لن يتم الاعتماد على الأبحاث مرة أخرى في التقييم مثلما حدث في العام الدراسي الماضي.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني العام الماضي عبارة عن تقديم أبحاث تعليمية لتقييم الطلاب بعدما توقفت الدراسة بسبب فيروس كورونا الوبائي.

وأشارت إلى أنه سوف يتم إجراء الامتحانات بشكل اعتيادي في لجان امتحانات داخل المدارس مع اتباع الخطوات والإجراءات الوقائية اللازمة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول 2021

بخصوص جدول الامتحانات تركت وزارة التربية والتعليم لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية وضع جداول امتحانات الشهادة الإعدادية التي تتناسب مع كل محافظة مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات مثل التباعد وتعقيم اللجان لتجنب انتشار الاصابات بفيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب والمدرسين.