رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طريقة امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الاعدادية 2021 .. إلكترونية أم ورقية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:29 م
امتحانات
امتحانات
رغدة محمد
طباعة

يتساءل أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية عن كيفية أداء أبنائهم امتحانات نصف العام 2021 وقرار وزارة التربية والتعليم عن اذا كان سيتم تطبيق نظام الأبحاث كما العام الماضي لتقييم طلاب الشهادة الاعدادية  2020-2021.

ويقدم موقع الدستور لأبنائه طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور كل ما يريدون معرفته عن امتحانات الشهادة الاعدادية نصف العام 2021 وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

طريقة امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الاعدادية 2021 .. إلكترونية أم ورقية

في بيان لها أوضحت وزارة التربية والتعليم من خلاله الطريقة التي سوف يتم اتباعها في تقييم الطلاب هذا العام، وأكد الوزارة إنه لن يتم الاعتماد على الأبحاث مرة أخرى في التقييم مثلما حدث في العام الدراسي الماضي.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني العام الماضي عبارة عن تقديم أبحاث تعليمية لتقييم الطلاب بعدما توقفت الدراسة بسبب فيروس كورونا الوبائي.

وأشارت إلى أنه سوف يتم إجراء الامتحانات بشكل اعتيادي في لجان امتحانات داخل المدارس مع اتباع الخطوات والإجراءات الوقائية اللازمة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول 2021

بخصوص جدول الامتحانات تركت وزارة التربية والتعليم لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية وضع جداول امتحانات الشهادة الإعدادية التي تتناسب مع كل محافظة مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات مثل التباعد وتعقيم اللجان لتجنب انتشار الاصابات بفيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب والمدرسين.

اقرأ أيضا

خطوات انشاء الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي 2021

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

مد فترة سداد مُقدمات جدية حجز شقق مبادرة السيسي «سكن كل المصريين» أسبوع

الجنايات.. السجن 3 سنوات لـ9 متهمين بقضية «مجدى مكين»

ضبط صفقة خمور مهربة بنصف مليار جنيه فى السلوم (صور)

الصور

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

الأكثر قراءة

الجنايات.. السجن 3 سنوات لـ9 متهمين بقضية «مجدى مكين»

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

فلكي: شهب برج التوأم تدخل الغلاف الجوي غدًا

الآثار الجانبية للقاحات ضد كورونا محط اهتمام العلماء

8 أطعمة يجب تناولهم باستمرار للحفاظ على القلب

خطوات انشاء الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي 2021

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» ينظم أمسية للاحتفاء بالعلاقات المصرية البحرينية

«شلفتو».. مفردات التأديب في الحارة المصرية

عالمة أثرية: اشتهار مصر بالكثير من الصناعات يرجع لصناعها الأفذاذ

غدًا.. افتتاح معرض «الأحجية» بدار الأوبرا