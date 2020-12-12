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تقارير ومتابعات

دعم مصر.. خطوات إضافة المواليد الجديد والاستعلام عن بطاقة التموين

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:16 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
شيماء حسين
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مازال خطوات إضافة المواليد الجديد والاستعلام عن بطاقة التموين تسيطر على محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الأخيرة عقب مطالبة وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بتحديث بياناتهم عبر بوابة دعم مصر التي خصصتها الوزارة لتقديم كافة الخدمات التموينية أونلاين للمواطنين.

ويستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير كيفية إضافة أفراد جدد للبطاقة و رابط موقع دعم مصر والخدمات التي تقدمها للمواطنين أونلاين.

دعم مصر.. خطوات إضافة المواليد الجديد والاستعلام عن بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا إلكترونيا تحت مسمى " بوابة دعم مصر" يمكن للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية إضافة إضافة أبنائهم وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر بوابة دعم مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا ).

اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد.

كتابة رقم البطاقة التموينية.

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية ( الاسم بالكامل ، الرقم القومي ، المحافظة التي يقيم فيها صاحب البطاقة ، ...).

كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين.

كتابة صلة القرابة بين المضافين الجدد و صاحب البطاقة.

تحميل كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات المدونة.

الضغط على إرسال طلب.

تعرف على رابط بوابة دعم مصر الإلكتروني

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، لتقديم كافة الخدمات التموينية للمواطنين أونلاين مثل استخراج البطاقة التموينية أو بدل فاقد لها أو إضافة أفراد جدد للبطاقة وذلك ضمن خطة الحكومة برقمنة الخدمات والتعاملات الحكومية للمواطنين خاصة عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يقضي على خلايا المناعة في جسم الإنسان مما يتسبب في الوفاة.


المستندات المطلوبة لإضافة أفراد للبطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر

قبل معرفة خطوات إضافة المواليد الجديد والاستعلام عن بطاقة التموين يجب على الراغبين من أصحاب البطاقات التموينية معرفة المستندات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإضافة أبنائهم وهي :-

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

صور شهادة الميلاد للأشخاص المراد إضافتهم لبيان صلة القرابة بصاحب البطاقة.

إيصال مرافق للعقار المقيم فيه صاحب البطاقة.


اقرأ أيضا 

طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

كيفية إضافة الأفراد الجدد عبر موقع دعم مصر


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