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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

طريقة إضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:32 ص
بطاقة التموين
بطاقة التموين
عبدالله هشام
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لا يزال رابط موقع دعم مصر محل بحث الكثير من المواطنين من أجل إضافة الأبناء أو الزوجة على أفراد بطاقة التموين وتحديث بيانات بطاقة التموين برقم الهاتف المحمول وتقديم طلبات استخراج بطاقات جديدة وبدل فاقد ضمن الخدمات المتوافرة على موقع دعم مصر الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية واتجاه الحكومة المصرية إلى رقمنة الخدمات والتعاملات الحكومية.

خدمات موقع دعم مصر للتموين

ويقدم موقع دعم مصر لوزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات للمواطنين من بينها الخدمات الخاصة بالتموين إلكترونيا  دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين المنتشرة في المحافظات، والتي تتمثل في: "إصدار بطاقة تموين جديدة، وإصدار بطاقة تموين بدل فاقد، تفعيل بطاقة التموين، وإضافة الابناء والزوجة لبطاقة التموين، فصل اجتماعي وضم أفراد جديدة للأسرة، ونقل من محافظة إلى أخرى".

خطوات إضافة الأبناء أو الزوجة على بطاقة التموين

أولا: سجل الدخول إلى رابط موقع مصر الرقمية من "هــنا"

بتم اختيار التموين والضغط على زر "ابدأ الخدمة".

وبعدها قم بتحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين.

اضغط على العبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون صرف الخبز والسلع التموينية المدعمة واختيار "سجل موبايلك".

قم بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة أو تصحيحه في حالة تغييره

قم بتسجيل الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، للدخول على الموقع.

ادخل رقم التليفون المحمول ثم اضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.

يتم الإطلاع على الشروط والأحكام، والضغط على مربع الاختيار بجانبها في حالة الموافقة عليها.

حدد البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، من بيانات البدال ، رقم البطاقة التموينية وأفراد الأسرة المضافين على البطاقة.

قم باختيار ضم أفراد أسرتي ثم إضافة البيانات المطلوبة الخاصة بالفرد الذي ترغب في ضمه سواء الابن أو الابنة أو الزوجة.

اقرأ أيضًا:
كيفية إضافة المواليد الجدد عبر موقع وزارة التموين دعم مصر
رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين

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