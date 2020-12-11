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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزي الألماني: الاقتصاد سيتعافى تدريجيا مطلع 2021

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:48 ص
البنك المركزي الألماني
البنك المركزي الألماني
وكالات
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يتوقع البنك المركزي الألماني أن يتعافى الاقتصاد الألماني تدريجيا من تداعيات أزمة جائحة كورونا
بحلول مطلع عام 2021.

وفي توقعاته التي نشرها اليوم الجمعة، يتوقع البنك المركزي الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف "يرتفع بقوة" مجددا عقب الركود الشتوي 20212020 بسبب القيود المفروضة على الحياة العامة.

ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون في البنك المركزي الآن نموا اقتصاديا بنسبة 3 بالمئة لعام 2021، وهو أقل إلى حد ما من توقعاتهم في يونيو الماضي (3.2 في المئة).

ووفقا لبيانات البنك، سيكون الانكماش في العام الحالي أقل بكثير مما كان متوقعا في يونيو الماضي، حيث يتوقع أن يبلغ 5.5% بعد توقعاته السابقة التي بلغت 7.1 %.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني، ينس فايدمان: "الانتعاش الاقتصادي مدفوع بشكل أساسي بالاستهلاك الخاص نفترض أنه يمكن تخفيف إجراءات الاحتواء تدريجيا في ربيع عام 2021 بسبب التطورات الطبية واستغلال خيارات الاستهلاك مجددا"، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون لدى العديد من
المستهلكين متسعا من الخيارات الاستهلاكية، لأنهم ادخروا الكثير من الأموال خلال عام كورونا على نحو يفوق أي وقت مضى.

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