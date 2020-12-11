وزيرة التخطيط: برنامج الشراكة مع «اليونيدو» يتم تنفيذه بالتعاون مع مختلف الجهات

اجتمعت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور باسل الخطيب، مدير وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بالقاهرة، عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المستقبلي المشترك بين الجانبين.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع يأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» باعتبارها أحد أهم شركاء العمل المعنيين بتنمية وتطوير القطاع الصناعي على المستوى الدولي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تنموية تحقق رؤية واستراتيجية 2030، لافتة إلى أن برنامج الشراكة مع المنظمة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في مصر يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما يتماشى مع استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة والاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن فكرة برنامج الشراكة المزمع توقيعه بين المنظمة والحكومة المصرية نشأت من رغبة «اليونيدو» في التوسع في برامجها في مصر، إضافة إلى زيادة التعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، فضلًا عن السعي لتعظيم مخرجات المشروعات التي تنفذها المنظمة من خلال إحداث تأثير أكبر في القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.جدير بالذكر أن اليونيدو هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز التنمية الصناعية من أجل الحد من الفقر والعولمة الشاملة والاستدامة البيئية، واعتبارًا من 1 أبريل 2019، أصبحت 170 دولة أعضاء في اليونيدو، وهم يناقشون ويقررون بانتظام مبادئ وسياسات اليونيدو التوجيهية في دورات أجهزة تقرير السياسات.