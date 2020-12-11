تامر حسنى يشعل حفل زفاف رنا سماحة وسامر أبوطالب بحضور نجوم الفن (صور)

أحيا النجم تامر حسني حفل زفاف المطربة ونجمة ستار أكاديمي رنا سماحة على الملحن سامر أبوطالب، وذلك بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.كان ضمن الحضور ريم البارودي، وياسر فرج، والمنتج ياسر سليم، ومذيعة الراديو 9090 شيماء حافظ، وعدد كبير من نجوم برنامجي آراب ايدول وستار أكاديمي منهم مينا عطا، ومحمد شاهين، ومحمد سراج، وهايدي موسى، ومهندسة الديكور فاطمة الشاذلي.واشعل تامر حسني الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة وتبادل العروسان معه الغناء والصور التذكارية بطريقة الـselfie وسط أجواء من البهجة والرومانسية.الحفل من تنظيم dj ياسر الحريري وشارك في إحيائه مصطفى حجاج وأحمد جمال والراقصة الاستعراضية دينا والفنان أحمد عصام الذي قدم "fire show" ومؤثرات بصرية خطفت أنظار الجميع.من ناحية أخرى، طرحت المطربة رنا سماحة مؤخرًا أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبوطالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلًا: "بقالي فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك".كما أطلقت رنا سماحة مؤخرًا ألبوم "7 رجالة"، والذي يضم 10 أغاني تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي: "خانت نفسها"، و"تتر النهاية"، و"100 مليون عاملة"، و"7 رجالة"، و"حياتي تخصني"، و"اسمه إيه"، و"عندي الجرأة"، و"نقطة ضعف"، و"قلبي معلم"، و"بقيت شبهك".