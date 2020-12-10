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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الصحة تكشف عن الفئات الأولى بلقاح كورونا.. وموعد الدفعة الثانية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:47 م
جريدة الدستور
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن دولة الإمارات أصدرت الموافقة على تداول لقاح كورونا، بعد أن طبقته على مواطنيها، موجهة الشكر للإمارات والصين على إتاحة اللقاح لمصر والتي ستكون أول دولة إفريقية تتسلمه.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي والذي عقد خلال استلام أول دفعة من اللقاح من مطار القاهرة بحضور السفير الصيني: "الفئات الأولى بالتطعيم ستكون الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، ومرضى الفشل الكلوي، والأمراض المزمنة، وكبار السن، مثلما حددت منظمة الصحة العالمية".

وتابعت: "اللقاح بالمجان والفاعلية 96% للقاح، و100% ضد الحالات الحادة، ولو شخص أصيب بكورونا تكون بسيطة ".

واستطرد: "عملنا موقع للتسجيل ولدينا سلسلة تبريد اللقاح، وسنعلن قريبا عن الخطوات التي ستتبع في هذا الأمر"، موضحة أن اللقاح يتم تعاطيه على جرعتين بينهما 21 يومًا، وهذه أول دفعة ويوجد دفعة أخرى ستصل الأسبوع المقبل، وأخرى في الأسبوع الذي يليه.


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