مباحثات أوروبية ليبية بشأن الهجرة ووقف التدخلات الأجنبية

أجرى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، مباحثات مع خوسيه ساباديل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بشأن التطورات السياسية وسبل دعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار في ليبيا.كما بحث الجانبان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، القضايا المشتركة وأبرزها أزمة الهجرة والمساعدات الأوروبية إلى ليبيا، حيث استعرض رئيس لجنة الخارجية عمل اللجنة فيما يخص ملف الهجرة، والحرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي على هذا الملف بما يحقق صالح دول المنطقة ويحترم الجانب الإنساني لظاهرة الهجرة، وفق بيان لمجلس النواب الليبي.وأكد العقوري أهمية الدور الأوروبي باعتبار أوروبا هي الجار الأقرب لليبيا، وضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا أكبر لدعم جهود التهدئة في ليبيا، موضحًا وجهة نظره بخصوص الانتخابات القادمة وتفهمه لتطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مشددًا على أهمية معالجة الوضع الأمني حتى يشعر الناخب بالأمان بعيدًا عن أي تهديد أو ضغوط.من ناحيته أكد ساباديل حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الاستقرار في ليبيا والعمل مع مجلس النواب باعتباره جسمًا منتخبًا من الشعب الليبي لدعم مسيرة الحوار السياسي.وجدد الجانبان الحرص على استمرار التواصل والتنسيق، كما عبر ساباديل عن رغبته لزيارة مجلس النواب في مقره ولقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.