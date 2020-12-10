التحقيق مع عصابة سرقة المصوغات الذهبية بالتجمع

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، التحقيق مع عصابة سرقة المصوغات الذهبية والأموال بأسلوب التسلق، بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، من أحد الأشخاص باكتشافه واقعة سرقة كمية من المصوغات، وهاتفي محمول وخزينة بداخلها مبالغ مالية من داخل مسكنه بدائرة القسم.وبأجراء التحريات أمكن التوصل إلى الهاتف المستولى عليه بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم "له معلومات جنائية"، وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، واعترف بتحصله على الهاتف من عامل، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية"، وأنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضُبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأن المسروقات لدى عميلته (ربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة)، حيث تم ضبطها وأقرت بقيامهما بالتصرف بالبيع في المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائها، وتبين أن المشغولات الذهبية تم صهرها وتحويلها إلى ذهب خام واستخدامها في تصنيع مشغولات ذهبية أخرى، وقدما مصوغات ذهبية بما يعادل قيمة المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما تم ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها.و أقر المتهم الثاني بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، واعترف بارتكاب حادثتين سرقات بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.