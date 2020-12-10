توقعات بانخفاض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 8% في 2020

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزير الطاقة الروسي الجديد نيكولاي شولجينوف قال للتلفزيون الحكومي روسيا-24 إنه من المتوقع انخفاض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ثمانية بالمئة إلى 514 مليون طن (10.28 مليون برميل يوميا) في 2020.كما قال إن إنتاج الغاز الطبيعي بصدد الانخفاض بما يتراوح بين أربعة وستة بالمئة إلى 700 مليار متر مكعب بحسب التقرير.