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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: تصريحات السيسي حول «سد النهضة» تؤكد تمسك مصر بالتوصل لاتفاق عادل وملزم

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:33 م
السيسي
السيسي
كريمة ابوزيد - السيد السعدني
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أكد النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، أهمية التصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي على هامش زيارته لفرنسا في العديد من القضايا، خاصة أن الزيارة تكتسب زخما إقليميا ودوليا كبيرا ويتابعها العالم.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي أرسل برسالة واضحة إلى إثيوبيا فيما يخص سد النهضة، مفادها أن المفاوضات طالت نحو عقد من الزمان، لكن مع هذا فمصر متمسكة بحل عادل واتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.

وأشار نسيم في بيان له اليوم، إلى أن تصريحات السيسي لصحيفة لوفيجارو الفرنسية التي نشرت على نطاق واسع، أكدت أن ملء سد النهضة بشكل أحادي يخالف مبادئ وقواعد القانون الدولي، ويهدد إمدادات المياه لـ100 مليون مصري.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة امتد طويلا، موضحا أن تصريحات السيسي لإثيوبيا واضحة تماما وتؤكد على الثوابت الوطنية التي لا يمكن الحياد عنها في هذه القضية الحيوية.

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