وصول وفد وزاري عراقي إلى القاهرة

وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، الوفد الوزاري العراقي برئاسة وزير التخطيط، خالد بتال النجم؛ لتوقيع سبع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري تشمل تمكين المشروعات المتوقفة في العراق، ومشاريع بروتوكولات ثقافية وعلمية وتنموية وزراعية، فضلًا عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخرا.ومن المقرر أن يجري الوفد، خلال الزيارة، لقاءات ثنائية بين وزراء الجانب العراقي ونظرائهم المصريين، فضلًا عن إجراء عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات المهمة في القاهرة، وأن اجتماعا ثلاثيا سيعقد بين أعضاء المجلس التنسيقي العراقي– الأردني– المصري على هامش الزيارة.يذكر أن الوفد العراقي يضم وزراء الصحة والهجرة والاستثمار والتجارة والصناعة.