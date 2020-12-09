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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجارات تلحق أضرارًا بـ 3 متاجر بولندية فى هولندا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:15 م
انفجارات
انفجارات
وكالات
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قالت الشرطة الهولندية إن عبوة ناسفة انفجرت أمام متجر للسلع البولندية فى بلدة بيفيرفيك الهولندية صباح اليوم الأربعاء، في ثالث هجوم من نوعه خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للشرطة أنه بينما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، تسبب الانفجار فى إلحاق أضرار جسيمة بالمبنى.

يشار إلى أن هذا هو الانفجار الثالث أمام متاجر تبيع السلع البولندية بشكل أساسى، بعد تعرض متجر في بلدة ألسمير شمالي هولندا وآخر فى بلدة هيرتوجينبوش جنوب شرقي البلاد لأضرار بالغة، صباح أمس الثلاثاء.

ولم تدل الشرطة بمزيد من المعلومات حول الدوافع المحتملة والجناة.

ويذكر أن اثنين من متاجر "السوبر ماركت " المتضررة مملوكة لشخص واحد، وهو ليست له جذور بولندية لكنه قال للصحفيين إنه يشتبه في أن الهجمات كانت تستهدفه شخصيًا.

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