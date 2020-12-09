مصادر: تعليق الاحتفال برأس السنة في عدد من الكنائس

أعلنت عدد من الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عدة إجراءات وقائية جديدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.من جانبها كشفت مصادر كنسية أن الإجراءات التي اتخذتها الكنائس، للحد من التجمعات خلال الوقت الراهن، من بينها تعليق احتفالات عيد رأس السنة الميلادية الجديدة، والتي اقتصرت بعضها على صلوات قداس وتسبحة بحضور كهنة كل كنيسة وعدد محدود من الشمامسة.وأشارت المصادر لـ" الدستور" إلى أن عددًا من الإيبارشيات التي قررت تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية السويس، والجيزة، وكنائس القاهرة والإسكندرية، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأوضحت أن هذا السيناريو من تعليق الإحتفالات مستمر على مدار شهر حتى احتفال عيد الميلاد المجيد، والذي سوف تقتصر احتفالاته أيضًا على كهنة وشمامسة الكنائس، وتبث صلوات قداس العيد عبر تقنية البث المباشر، والقنوات الفضائية القبطية.