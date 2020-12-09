ضبط 120 طن نخالة خشنة ناقصة الوزن في الجيزة

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، في ضبط مالك مطحن قطاع خاص بحوزته دقيق ونخالة خشنة فاسدة.و تم ضبط (120 طن نخالة خشنة معبأة داخل شكائر بها نقص في الأوزان، بمقدار 99٫6 جرام في الشيكارة الواحدة زنة 40 كيلو جرام )، كما تم ضبط 70 طن دقيق فاخر استخراج 72% معبأة داخل شكائر بها نقص في الأوزان بمقدار 177٫5 جرام في الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جرام.وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.