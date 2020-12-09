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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عاجل| أحمد طنطاوى يتعرض لوعكة صحية عقب خسارته

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:21 ص
أحمد طنطاوي
أحمد طنطاوي
عمرو الشامي
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تعرض أحمد طنطاوي، المرشح الخاسر في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية 2020 في الدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، لوعكة صحية عقب انتهاء مؤتمر اللجنة العامة التي أعلنت خسارته، حيث جلس على أحد المقاعد وظهرت عليه أعراض التعب والإنهاك الشديد، وذلك عقب سماعه النتيجة أثناء حضوره مؤتمر اللجنة العامة.

وطلب أحمد طنطاوي، من أحد مساعديه، إحضار سيارة بشكل سريع إلى أقرب مكان لتأخذه إلى مسكنه، فيما بدا الحضور يلتفون حوله وطلب أحدهم "مياه بسكر" للمرشح، والتي من شأنها أن تحسن حالته الصحية.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، فوز تحالف "أجيال" المكون من السيد شمس الدين (مستقبل وطن)، وباسم حجازي (الوفد)، وياسر منير (مستقل)، وخسارة المرشح المستقل أحمد طنطاوي واثنين آخرين.

وحصل المرشح السيد شمس الدين على 73 ألفًا و795 صوتًا، فيما حصل باسم حجازي على 63 ألفًا و103 أصوات، وحصل ياسر منير على 62 ألفًا و855 صوتًا، فيما جاء في المركز الرابع مراد القطان بـ 55 ألفًا و287 صوتًا، وجاء في المركز الخامس أحمد الطنطاوي بعدد أصوات 53 ألفًا و529 صوتًا، وجاء في المركز السادس والأخير محيي القطان 43 ألفًا و49 صوتًا.

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