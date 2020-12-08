أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!

تنقسم معظم أفلام المهرجانات، ومنها مهرجان القاهرة، إلى برامج يتعين على المتابع لها أن ينتبه و"يذاكر" هذه البرامج وأفلامها، قبل أن يستقل الأتوبيس أو التوكتوك الذي سيتوجه به للمهرجان. والتوكتوك ليس مزحة، ففي مهرجان "الجونة" يتحرك الحاضرون عادة داخل المنتج/ المدينة بالتوكتوك أو بتاكسي لندن الفاخر في مشهد سيريالي ظريف في الحالتين!

هذه البرامج التي يتضمنها المهرجان تهدف إلى تغطية ( والأصح أن نقول كشف) مساحات مختلفة من المشهد السينمائي العالمي، وتلبية احتياجات وأذواق المتابعين له. كما أنها يجب أن تكون واضحة للجمهور وهو يتصفح برنامج العروض لاختيار الأفلام التي يشاهدها.

مهرجان القاهرة، مثلا، كان لسنوات طويلة يتضمن ثلاثة برامج رئيسية: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. قسم مهرجان المهرجانات الذي يضم أفلاما شاركت، وفازت غالبا، بجوائز مهرجانات أخرى سابقة، وقسم البانوراما الذي يتضمن أي شىء آخر، من تمثيلات جغرافية لبعض الدول، إلى أفلام جيدة لم تستطع دخول المسابقة، إلى أفلام للمكرمين، إلى مجاملات لبعض اللحوحين..إلى آخره.



كان

"كان" أو لا "كان"..هذه هي المشكلة!

لكن المهرجان غير برامجه منذ عام 2014، على يد الناقد الراحل سمير فريد، الذي أعاد صياغته على شاكلة مهرجان "كان"، فأضاف قسما اسمه "القسم الرسمي خارج المسابقة" "أسبوع النقاد"يضم سبعة أفلام على سبعة أيام لمخرجين متميزين، وقسما اسمه "سينما الغد" يضم أفلاما قصيرة للشباب، بجانب قسم آخرلا يوجد في "كان" اسمه "آفاق السينما العربية" للأفلام العربية الجديدة، على أن يكون لكل واحد من هذه الأقسام ميزانية محددة، ومدير فني مستقل يمكنه أن يعمل على زيادة هذه الميزانية بمفرده، عن طريق الرعاة والتبرعات والتذاكر.

لكن الأستاذ سمير سرعان ما غادر المهرجان بعد عام واحد، وجاءت الدكتورة ماجدة واصف والراحل يوسف شريف رزق الله. وحافظ الاثنان في البداية على المهرجان كما أعاد صياغته سمير فريد، لكن هذه الأقسام تحولت إلى عبء إضافي لأن المسئولين عنها لم يستطيعوا جلب دعم ولا ايرادات تغطي ميزانيتهم، فحاولت ماجدة واصف أن تتخلص منها وتعيد المهرجان لشكله المختصر المفيد القديم، وحدثت اعتراضات كثيرة أدت بها إلى التراجع وابقاء الحال على ما هو عليه.

وهكذا نصل إلى دورة هذا العام والبرامج التي تتضمنها: بجانب البرامج السابقة يوجد قسم اسمه "أفلام منتصف الليل" يضم سبعة أفلام رعب على سبعة أيام، تعرض بعد منتصف الليل، وهو قسم أضيف منذ عدة سنوات لجذب جمهور الشباب إلى المهرجان وتحقيق بعض الايرادات.

هناك برنامج اسمه "عروض خاصة" وبرنامج اسمه "البانوراما الدولية" وبرنامج أفلام المكرمين الثلاثة كريستوفر هامبتون ووحيد حامد ومنى زكي وبرنامج "مئوية فلليني" وبرنامج أخير اسمه "أفلام ألكسندر سوكورف" ( رئيس لجنة التحكيم).

هذه المجموعة متداخلة المعالم بالنسبة لمرتادي العروض، سواء الجمهور العادي أو النقاد والسينمائيين، وليس واضحا الفارق بين الأقسام الثلاثة: "القسم الرسمي خارج المسابقة" و"عروض خاصة" و"البانوراما الدولية"، خاصة أن ترتيبها بهذا الشكل يشير إلى أنها مرتبة وفقا لمستواها الفني، وليس وفقا لأنواعها وفئاتها، وبالتالي يمكن أن يقوم المشاهد الذي يرتب أولوياته باستبعاد بعضها.

هناك مفهومان مختلفان وراء هذه البرامج: المفهوم الذي وضعه سمير فريد على نهج مهرجان "كان"، وهو تقسيم المهرجان إلى إدارات شبه مستقلة تتكامل ولكن تتنافس فيما بينها على جذب المشاهدين. وهؤلاء المشاهدين في "كان" كثيرين ومتنوعين جدا، ولذلك يحاول المسئولون عنه توسيع حدوده لأقصى درجة ممكنة لاستيعاب عشرات الآلاف من المشاهدين، ومصالح وأذواق وميول هؤلاء المشاهدين. وفوق كل هذه البرامج وغيرها يوجد في "كان" و"برلين" مثلا برنامج ضخم جدا اسمه السوق، حيث يتبارى المنتجون والموزعون بأعمالهم الجديدة، ولا مثيل له في مهرجانات مصر لأنه لا يوجد سوق ولا يحزنون.

المفهوم الثاني هو مركزية الادارة بحيث توضع كل الأفلام تحت مظلة رئيسية قوية وتحتها مظلات أو فروع أصغر، وهو مفهوم يناسب المهرجانات الصغيرة، حجما لا قيمة، ذات الجمهور المحدود. "الجونة"، مثلا، أغنى من "القاهرة" ولكنه يعتمد هذا المفهوم.

الذي يحدد مفهوم أي مهرجان عن نفسه يجب أن يكون طبيعة جمهوره ومرتاديه وليس هوى المنظمين له، بمعنى أنه لا ينفع أن أقيم مهرجانا عملاقا في قرية صغيرة، أو بلد ليس به جمهور سينما، ومصير "دبي" و"أبو ظبي"، وحتى اختيار الأفلام التي توضع في هذه البرامج يجب أن يلبي احتياجات الجمهور ( احتياجاته وليس رغباته، والفارق يجب أن يكون واضحا، فالجمهور غير المثقف يحتاج إلى جرعة ثقافة حتى لو لم يكن راغبا فيها).

في مهرجان "القاهرة" نلاحظ أن المفهومين يتداخلان، وهذا طبيعي نظرا لعمر المهرجان الطويل وحجمه وسمعته، ولكن أتصور أن يقوم المسئولون عن المهرجان باعادة النظر في شكله الحالي، وفقا لطبيعة جمهوره التي تنمو وتتغير عاما بعد آخر.



لكن المهرجان غير برامجه منذ عام 2014، على يد الناقد الراحل سمير فريد، الذي أعاد صياغته على شاكلة مهرجان "كان"، فأضاف قسما اسمه "القسم الرسمي خارج المسابقة" "أسبوع النقاد"يضم سبعة أفلام على سبعة أيام لمخرجين متميزين، وقسما اسمه "سينما الغد" يضم أفلاما قصيرة للشباب، بجانب قسم آخرلا يوجد في "كان" اسمه "آفاق السينما العربية" للأفلام العربية الجديدة، على أن يكون لكل واحد من هذه الأقسام ميزانية محددة، ومدير فني مستقل يمكنه أن يعمل على زيادة هذه الميزانية بمفرده، عن طريق الرعاة والتبرعات والتذاكر.لكن الأستاذ سمير سرعان ما غادر المهرجان بعد عام واحد، وجاءت الدكتورة ماجدة واصف والراحل يوسف شريف رزق الله. وحافظ الاثنان في البداية على المهرجان كما أعاد صياغته سمير فريد، لكن هذه الأقسام تحولت إلى عبء إضافي لأن المسئولين عنها لم يستطيعوا جلب دعم ولا ايرادات تغطي ميزانيتهم، فحاولت ماجدة واصف أن تتخلص منها وتعيد المهرجان لشكله المختصر المفيد القديم، وحدثت اعتراضات كثيرة أدت بها إلى التراجع وابقاء الحال على ما هو عليه.وهكذا نصل إلى دورة هذا العام والبرامج التي تتضمنها: بجانب البرامج السابقة يوجد قسم اسمه "أفلام منتصف الليل" يضم سبعة أفلام رعب على سبعة أيام، تعرض بعد منتصف الليل، وهو قسم أضيف منذ عدة سنوات لجذب جمهور الشباب إلى المهرجان وتحقيق بعض الايرادات.هناك برنامج اسمه "عروض خاصة" وبرنامج اسمه "البانوراما الدولية" وبرنامج أفلام المكرمين الثلاثة كريستوفر هامبتون ووحيد حامد ومنى زكي وبرنامج "مئوية فلليني" وبرنامج أخير اسمه "أفلام ألكسندر سوكورف" ( رئيس لجنة التحكيم).هذه المجموعة متداخلة المعالم بالنسبة لمرتادي العروض، سواء الجمهور العادي أو النقاد والسينمائيين، وليس واضحا الفارق بين الأقسام الثلاثة: "القسم الرسمي خارج المسابقة" و"عروض خاصة" و"البانوراما الدولية"، خاصة أن ترتيبها بهذا الشكل يشير إلى أنها مرتبة وفقا لمستواها الفني، وليس وفقا لأنواعها وفئاتها، وبالتالي يمكن أن يقوم المشاهد الذي يرتب أولوياته باستبعاد بعضها.هناك مفهومان مختلفان وراء هذه البرامج: المفهوم الذي وضعه سمير فريد على نهج مهرجان "كان"، وهو تقسيم المهرجان إلى إدارات شبه مستقلة تتكامل ولكن تتنافس فيما بينها على جذب المشاهدين. وهؤلاء المشاهدين في "كان" كثيرين ومتنوعين جدا، ولذلك يحاول المسئولون عنه توسيع حدوده لأقصى درجة ممكنة لاستيعاب عشرات الآلاف من المشاهدين، ومصالح وأذواق وميول هؤلاء المشاهدين. وفوق كل هذه البرامج وغيرها يوجد في "كان" و"برلين" مثلا برنامج ضخم جدا اسمه السوق، حيث يتبارى المنتجون والموزعون بأعمالهم الجديدة، ولا مثيل له في مهرجانات مصر لأنه لا يوجد سوق ولا يحزنون.المفهوم الثاني هو مركزية الادارة بحيث توضع كل الأفلام تحت مظلة رئيسية قوية وتحتها مظلات أو فروع أصغر، وهو مفهوم يناسب المهرجانات الصغيرة، حجما لا قيمة، ذات الجمهور المحدود. "الجونة"، مثلا، أغنى من "القاهرة" ولكنه يعتمد هذا المفهوم.الذي يحدد مفهوم أي مهرجان عن نفسه يجب أن يكون طبيعة جمهوره ومرتاديه وليس هوى المنظمين له، بمعنى أنه لا ينفع أن أقيم مهرجانا عملاقا في قرية صغيرة، أو بلد ليس به جمهور سينما، ومصير "دبي" و"أبو ظبي"، وحتى اختيار الأفلام التي توضع في هذه البرامج يجب أن يلبي احتياجات الجمهور ( احتياجاته وليس رغباته، والفارق يجب أن يكون واضحا، فالجمهور غير المثقف يحتاج إلى جرعة ثقافة حتى لو لم يكن راغبا فيها).في مهرجان "القاهرة" نلاحظ أن المفهومين يتداخلان، وهذا طبيعي نظرا لعمر المهرجان الطويل وحجمه وسمعته، ولكن أتصور أن يقوم المسئولون عن المهرجان باعادة النظر في شكله الحالي، وفقا لطبيعة جمهوره التي تنمو وتتغير عاما بعد آخر.