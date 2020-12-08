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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. محاكمة المتهمين بحسم 2 ولواء الثورة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:04 م
محاكمة المتهمين
محاكمة المتهمين
عادل عبد العال
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تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمحاكم طرة، غدًا الأربعاء، محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بحسم 2 ولواء الثورة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم، منها: الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013، نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

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