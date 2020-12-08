مقتل متظاهرين وحارس أمن في السليمانية العراقية

قالت فضائية «سكاى نيوز» عربية، في نبأ عاجل لها قبل قليل، بمقتل متظاهرين وحارس أمن في بلدة تكية على مشارف السليمانية العراقية.جاء ذلك عقب تجدد التظاهرات والمصادمات بين المتظاهرين ورجال الأمن، في محافظتي السليمانية وحلبجة بإقليم كردستان العراق.وفى وقت سابق من اليوم، قال الرئيس العراقي، برهم صالح: «نتابع بقلق الاحتجاجات على عدم تسلم الرواتب في مجافظة السليمانية».وطالب «صالح» قوات الأمن بالابتعاد عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، مشيرًا إلى أن «العنف ليس حلًا لمواجهة مطالب المواطنين المشروعة».