نظر طعن المتهمين في «تفجير أبراج الكهرباء»21 مارس

حددت محكمة النقض، جلسة 21 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن على الأحكام الصادرة بحق 45 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تفجير أبراج الكهرباء»، وكانت محكمة جنايات القاهرة - أول درجة- قضت في القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة في 30 أبريل 2019 بمعاقبة 34 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لـ 11 آخرين.و أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تولى قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وهي اللجان النوعية في الجيزة، والغربية، والمنوفية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والانضمام لها وإمدادها بمعونات مادية وأسلحة، واستهداف أبراج الضغط العالي في محافظة الجيزة، وتلقى تدريبات لتصنيع المواد المتفجرة وتصنيعها وحيازتها واستعمالها للإخلال بالأمن العام، وحيازة مستندات تحوي معلومات دقيقة عن شبكات الكهرباء، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وكواتم صوت، ودروع واقية من الرصاص دون تصريح، وإضرام النيران في جراج إدارة شرطة النجدة في الإسكندرية.وإحراق سيارات شرطة في محيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وقتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار، وإضرام النيران في محطة وقود بالإسكندرية واحتجاز العاملين بها تحت تهديد السلاح، وإشعال النيران في كارفور الإسكندرية.