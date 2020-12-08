اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في «غرفة عمليات رابعة»
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
عادل عبد العالطباعة
تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها؛ إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها؛ إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.