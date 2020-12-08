اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في «غرفة عمليات رابعة»

تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها؛ إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.