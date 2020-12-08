مصادر: أدنوك الإماراتية ستخفض إمدادات النفط الخام في يناير

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الثلاثاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أخطرت بعض المشترين بعقود محددة المدة أنها ستخفض الكمية التعاقدية لتحميل الخام في يناير.وقالت المصادر إن إمدادات خامها الرئيسي مربان ستُخفض 20 %، بينما ستُقلص كمية خامين آخرين، زاكوم العلوي وداس، 15 %، وقال أحد المصادر إن أدنوك ستخفض أيضا إمدادات خام أم اللولو خمسة بالمئة في يناير.والتخفيضات أقل من تقليص نسبته 20 % في إمدادات الخام بعقود محددة الأجل قامت به أدنوك في ديسمبر.ولم ترد أدنوك حتى الآن على طلب للتعقيب.