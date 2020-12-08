«أحوال» التركية: مصر حصن ضد المتطرفين

قال صحيفة أحوال التركية، فرنسا تعتبر مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي بمثابة حصن ضدّ الإسلاميين المتشددين في شبه جزيرة سيناء وليبيا ومنطقة الشرق الأوسط، وشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري الذي يرأس "بلدا عربيا وإسلاميا مهما جدا" على زيارته لباريس بعد "حملة الكراهية" ضد فرنسا في العالم الإسلامي.وأكد ماكرون أن فرنسا ومصر "متحدتان" لبناء "حيز لا مكان فيه لأحكام الموت وخطابات الكراهية عندما يتم ببساطة التعبير عن الحريات".وأضافت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تتوقع بلاده فرض عقوبات أوروبية عليها ما زال يواصل حملة تحريض داخل تركيا وخارجها، في إطار استثماره المعهود المشاعر الدينية لغايات سياسية إسلاموية بحتة.وتُجري مصر حاليًا مناورات عسكرية بحرية في المتوسط بمشاركة فرنسية يونانية، وذلك في ظل التوترات في شرق المتوسط نتيجة أعمال التنقيب الاستفزازية التي تقوم بها تركيا.