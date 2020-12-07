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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة استهدفت السعودية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:20 م
طائرة مفخخة
طائرة مفخخة
محمد عمر
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اعترضت قوات التحالف العربي طائرة دون طيار (مفخخة)، مساء الإثنين، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.
وأوضح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة دمرت طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن قوات التحالف العربي تحبط بشكل متكرر محاولة استهداف الحوثيين للمملكة سواء عبر الطائرات بدون طيار أو من خلال الصواريخ الباليسيتة، مؤكدًا عزمه على مواجهة التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي سواء على أمن السعودية أو المنطقة برمتها.

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