روسيا تعلن إنهاء تطعيم 2000 شخص ضد كورونا

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن نحو ألفي شخص تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد في العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع (أمس الأحد وأمس الأول السبت).وقال سوبيانين - خلال اجتماع رئاسة المجلس التنسيقي الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الاثنين - "في عطلة نهاية الأسبوع، أي يومي السبت والأحد، تم افتتاح مراكز التطعيم وجرى تطعيم حوالي ألفي شخص خلال هذه العطلة".وكانت حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك ــ V" قد إنطلقت في العاصمة الروسية أمس الأول السبت، حيث فُتحت 70 عيادة للتطعيم وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.. فيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه قبل أيام ببدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا.يذكر أن روسيا سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالفيروس التاجي، بينها 7279 إصابة في العاصمة موسكو، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و488 ألفا و912 إصابة.