سعيد: الصحفيون والإعلاميون الأقدر على تنفيذ اختصاصات المجلس

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، سعادته بالزمالة مع عدد من الصحفيين والإعلاميين في المجلس، مؤكدا أن التكليفات التي وضعها الدستور باختصاص المجلس في تطوير النظام السياسي المصري، أكثر من يقدر على تنفيذها هم النواب الصحفيين والإعلاميين وأعضاء مراكز الدراسات.وأضاف: "المجتمع المصري يمر بعملية تطور غير عادية لها عوامل متعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية".وبدأت منذ قليل، احتفالية الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، لتكريم الزملاء الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور رؤساء الهيئات الإعلامية وأعضائها، وعدد من القيادات الصحفية في المؤسسات القومية، طارق تهامي وأسامة الهواري وعبد العزيز النحاس ومحمد شبانة وإبراهيم حجازي وعبد المنعم السعيد وأبو سريع إمام ومحمود بكري ومحمود مسلم، أعضاء مجلس الشيوخ من الصحفيين، بجانب فيبي فوزي، وكيل المجلس، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.