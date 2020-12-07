محافظ الإسماعيلية: تعقيم اللجان قبل فتحها بساعات (صور)

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظة الإسماعيلية، إن مديريات الطب البيطري والزراعة والصحة بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة ومجالس المدن، عقموا كافة اللجان الانتخابية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، قبل انطلاق الانتخابات بساعات قليلة.وأوضح محافظ الإسماعيلية، إنه تم وضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم، وعمل المظلات اللازمة لحماية الوافدين على اللجان، ونظافة دورات المياه، وتركيب المظلات داخل فناء اللجان الانتخابية، وتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، مشددا على ضرورة تواجد الأطقم الطبية والطب الوقائي داخل جميع اللجان، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الوقائية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة للمواطنين.وكانت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، انطلقت صباح اليوم على 5 مقاعد فردية يتتنافس عليها 10 مرشحين، مقسمين على 3 دوائر، الدائرة مقعدين.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا المستجد، تضمنت التشديد على ارتداء الكمامة وتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية.