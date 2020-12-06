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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين؟.. صورة بمهرجان القاهرة تثير الجدل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:51 م
هنا شيحة ومحمود شاهين
هنا شيحة ومحمود شاهين
هاجر رضا
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ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن وجود قصة حب جديدة تعيشها الفنانة هنا شيحة مع محمود شاهين، عقب ما يقارب السنة من انفصالها عن زوجها الثاني الفنان أحمد فلوكس، إلا أنها رفضت التعليق على هذا الخبر.

ظهرا الثنائي من جديد سويًا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وهم يلتقطان صورًا لبعضها البعض وظهرت الفنانة هنا شيحة، في المرآة التي ظهرت في الصورة الخاصة بالفنان محمود شاهين، وهذه الصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين عليها: "طب نقولها يا جماعة إنها باينة في الصورة".

محمود شاهين هو نجل الفنان أيمن شاهين، شقيق النجمة إلهام شاهين، والذي قرر اعتزال الفن مبكرًا، إلا أن نجله اختار العمل في مجال التصوير السينمائي، وشارك ضمن فريق عمل مسلسل "شاهد عيان"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي من بطولة حسن الرداد وهنا شيحة.

جدير بالذكر أن رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو خلال احتضان "هنا" له ورقصهما سويًا على نغمات أغنية "حتة من الخيال" للفنان محمد الشرنوبي، ما أثار الجدل حول ارتباطهما.
ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين؟.. صورة بمهرجان القاهرة تثير الجدل
ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين؟.. صورة بمهرجان القاهرة تثير الجدل
ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين؟.. صورة بمهرجان القاهرة تثير الجدل
ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين؟.. صورة بمهرجان القاهرة تثير الجدل

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