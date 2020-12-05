«سوبر يا أهلي»: الجماهير تحتفل بتتويج الأحمر بكأس مصر (فيديو)

امتلأت شوارع العباسية بالقاهرة بأجواء احتفالية عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر التي جمعت بين طلائع الجيش والأهلي والتي انتهت بفوز الأخير في ضربات الجزاء الترجيحية.وعقب انتهاء اللقاء، انتشرت الجماهير الحمراء في الشوارع والمقاهي؛ للاحتفال بتتويج المارد الأحمر ببطولة كأس مصر، وزينت شوراع المحروسة بأعلام بطل القرن الأفريقي في ليلة مبهجة.واستضاف استاد برج العرب بالإسكندرية في الثامنة من مساء اليوم طلائع الجيش والأهلي الذي تأهّل للمباراة النهائية بعد فوزه على بني سويف في الدور الأول ثم الترسانة في ثمن النهائي وأبوقير في ربع النهائي وصولًا للفوز على الاتحاد الإسكندري بثلاثة أهداف لهدف.