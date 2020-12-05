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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الجزائر.. جولة داخل «بلد المليون شهيد»

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:45 م
الجزائر
الجزائر
إسلام جمال
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الجزائر.. «بلد المليون شهيد» تعتبر من دول شمال أفريقيا التى تتمتع بجوها الجميل المعتدل، والأماكن السياحية الخلابة.

هل فكرت من قبل فى زيارة الجزائر؟.. فبعد هذا التقرير سيجعلك أن تغير رأيك تجاه هذه البلد الجميل، فهى من أفضل البلاد السياحية فى شمال أفريقيا والوطن العربي.

تمتلك الجزائر الكثير من المزارت السياحية والأماكن الأثرية التى تأخذك إلى حقبة الماضى العتيق، فهى تمزج بين الروح الفرنسية بالطابع العربى.

نأخذك فى هذا التقرير الى جولة داخل بلد المليون شهيد، والمناضلة "جميلة بوحريد"، للوقوف على أفضل الأماكن السياحية بالبلد العربى العتيق.

«مدينة وهران».. ملتقى الحضارات

تعد وهران من المدن الأشهر بالجزائر، فهى تعتبر ملتقي للكثير من الحضارات، فهى تجمع فى طرازها المعماري ما بين اللمسات الفرنسية والأسبانية وكذلك الجزائرية لذلك فهي تعتبر من أهم الوجهات فى الجزائر.

تحاط مدينة وهران بالكامل بأشجار العنب التى تجعلها كأشبه بوردة داخل حديقة أسطورية وعلى الرغم من الهدوء الذي يخيم علي المعيشة بها إلا أن شوارعها تكتظ دائما بالحركة والنشاط والحيوية.

ومن أشهر معالم تلك المدينة ساحة الاول من نوفمبر ومسجد الباشا العتيق بالإضافة الى حي الدرب وكورنيش الشاطئ المميز.
الجزائر.. جولة داخل
«تيبازة».. لمحبى الأثار الرومانية
تعتبر مدينة "تيبازة" من المدن الشهيرة بالجزائر، فهى عشق لمحبى التاريخ والمزارات الأثرية، تمتلك العديد من الأثار الفينقية والرومانية القديمة المحتفظة برونقها حتى الأن ويرجع ذلك الى حرص المجتمع الجزائري على الأثار والمزارات القديمة التى تثبت عراقة وأصل هذا الشعب.
الجزائر.. جولة داخل
«قلعة سانت كروز»
شيدت القلعة الشهيرة على يد الإسبان ما بين عامى 1577 و1604 فوق جبل "المرجاجو" عندما كان الإسبان يحتلون الجزائر فى تلك الفترة، تقع بمدينة وهران، وتعتبر أحد اهم مزارت المدينة العتيقة.
الجزائر.. جولة داخل
«مقام الشهيد»
من اهم مناطق سياحية في الجزائر العاصمة وقد تم بناؤه في عام 1982 تخليدًا لذكرى شهداء الثورة الجزائرية وحقبات التحرير الثلاثة، ويسمى أيضًا رياض الفتح، ويطل هذا المقام على الجزائر العاصمة.
الجزائر.. جولة داخل
« معبد وهران اليهودى»
يعود أهميته كونه احد معالم الدينية عند اليهود وقد شيد عام 1918 وهو أكبر معابد اليهود فى شمال إفريقيا إلا انه بعد إستقلال الجزائر تحول إلى مسجد عبد الله بن سلام.

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