«التعليم» تعلن مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال منشور تم تعميمه على جميع المديريات التابعة بالمحافظات عن مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي في مادة العلوم للعام الدراسي الحالي 2020 2021م.يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت يوم ٢٣ يناير المقبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتستمر حتى ٥ فبراير المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى 2020 2021، يوم 6 فبراير وتستمر حتى 18 من نفس الشهر.