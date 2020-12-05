23 فنانًا في مسابقة النقد التشكيلي بـ«فاروق حسني الثقافية»
السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:21 م
جمال عاشور - آلاء حسنطباعة
اجتمع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النقد الفنى "التشكيلى" في مؤسسة فاروق حسني الثقافية، اليوم السبت، للتصويت على الدراسات النقدية المقدمة طبقًا لمعايير التقييم الآتية: (الإضافة - الإحاطة والإلمام العلمي - الأسلوب - اللغة - المنهج - التوثيق - خصوصية التناول).
تقدم للمسابقة عدد 23 متسابقًا من 5 محافظات على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف جنيه:
30 ألف جنيه الجائزة الأولى.
20 ألف جنيه الجائزة الثانية.
10 آلاف جنيه الجائزة الثالثة.
وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني "التشكيلي":
- الوزير الدكتور شاكر عبدالحميد - وزير الثقافة سابقًا وأستاذ علم نفس الإبداع – أكاديمية الفنون المصرية.
- الدكتورة أمل نصر - أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.
- الدكتور ياسر منجى - الأستاذ المساعد – بكلية الفنون الجميلة.
- الدكتور هانى أبوالحسن - أستاذ دكتور - كلية الآداب جامعة الإسكندرية.
- الناقدة فاطمة على - كاتبة وناقدة فنية.
ومن المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز، برعاية وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك في الخامس من يناير 2021.
تقدم للمسابقة عدد 23 متسابقًا من 5 محافظات على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف جنيه:
30 ألف جنيه الجائزة الأولى.
20 ألف جنيه الجائزة الثانية.
10 آلاف جنيه الجائزة الثالثة.
وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني "التشكيلي":
- الوزير الدكتور شاكر عبدالحميد - وزير الثقافة سابقًا وأستاذ علم نفس الإبداع – أكاديمية الفنون المصرية.
- الدكتورة أمل نصر - أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.
- الدكتور ياسر منجى - الأستاذ المساعد – بكلية الفنون الجميلة.
- الدكتور هانى أبوالحسن - أستاذ دكتور - كلية الآداب جامعة الإسكندرية.
- الناقدة فاطمة على - كاتبة وناقدة فنية.
ومن المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز، برعاية وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك في الخامس من يناير 2021.