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الثقافة

23 فنانًا في مسابقة النقد التشكيلي بـ«فاروق حسني الثقافية»

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:21 م
فاروق حسني الثقافية
فاروق حسني الثقافية
جمال عاشور - آلاء حسن
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اجتمع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النقد الفنى "التشكيلى" في مؤسسة فاروق حسني الثقافية، اليوم السبت، للتصويت على الدراسات النقدية المقدمة طبقًا لمعايير التقييم الآتية: (الإضافة - الإحاطة والإلمام العلمي - الأسلوب - اللغة - المنهج - التوثيق - خصوصية التناول).

تقدم للمسابقة عدد 23 متسابقًا من 5 محافظات على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف جنيه:
30 ألف جنيه الجائزة الأولى.
20 ألف جنيه الجائزة الثانية.
10 آلاف جنيه الجائزة الثالثة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني "التشكيلي":
- الوزير الدكتور شاكر عبدالحميد - وزير الثقافة سابقًا وأستاذ علم نفس الإبداع – أكاديمية الفنون المصرية.
- الدكتورة أمل نصر - أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.
- الدكتور ياسر منجى - الأستاذ المساعد – بكلية الفنون الجميلة.
- الدكتور هانى أبوالحسن - أستاذ دكتور - كلية الآداب جامعة الإسكندرية.
- الناقدة فاطمة على - كاتبة وناقدة فنية.

ومن المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز، برعاية وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك في الخامس من يناير 2021.

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