غدًا.. دير سانت كاترين يبدأ غلق أبوابه أمام الزوار لمدة 5 أيام
السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:08 م
مونيكا جرجسطباعة
أعلن دير سانت كاترين، بجنوب سيناء، عن إغلاق أبوابه لمدة خمسة أيام أمام الزوار.
وقال دير سانت كاترين، في بيان، إن «الدير سيكون مغلقًا تمامًا لمدة 5 أيام، ابتداءً من غد الأحد 6 ديسمبر وحتى الخميس 10 ديسمبر الجاري، ولن يستقبل أية زيارات أو رحلات نهائيًا، ويقتصر حضور الصلوات وصلوات القداسات الإلهية على رهبان الدير فقط دون غيرهم».
وأضاف: «لن يُسمح ﻷي أفراد أو مجموعات بحضور أية صلوات بما فيها عيد القديسة كاترينا، وبرجاء الامتناع عن أية مفاوضات بخصوص هذا الشأن».
وقال دير سانت كاترين، في بيان، إن «الدير سيكون مغلقًا تمامًا لمدة 5 أيام، ابتداءً من غد الأحد 6 ديسمبر وحتى الخميس 10 ديسمبر الجاري، ولن يستقبل أية زيارات أو رحلات نهائيًا، ويقتصر حضور الصلوات وصلوات القداسات الإلهية على رهبان الدير فقط دون غيرهم».
وأضاف: «لن يُسمح ﻷي أفراد أو مجموعات بحضور أية صلوات بما فيها عيد القديسة كاترينا، وبرجاء الامتناع عن أية مفاوضات بخصوص هذا الشأن».