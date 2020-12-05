غدًا.. دير سانت كاترين يبدأ غلق أبوابه أمام الزوار لمدة 5 أيام

أعلن دير سانت كاترين، بجنوب سيناء، عن إغلاق أبوابه لمدة خمسة أيام أمام الزوار.وقال دير سانت كاترين، في بيان، إن «الدير سيكون مغلقًا تمامًا لمدة 5 أيام، ابتداءً من غد الأحد 6 ديسمبر وحتى الخميس 10 ديسمبر الجاري، ولن يستقبل أية زيارات أو رحلات نهائيًا، ويقتصر حضور الصلوات وصلوات القداسات الإلهية على رهبان الدير فقط دون غيرهم».وأضاف: «لن يُسمح ﻷي أفراد أو مجموعات بحضور أية صلوات بما فيها عيد القديسة كاترينا، وبرجاء الامتناع عن أية مفاوضات بخصوص هذا الشأن».