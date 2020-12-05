«الإحصاء»: 21.9 مليار جنيه أوراق مالية مقيدة بالبورصة أكتوبر الماضي

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الأوراق المالية المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات بالبورصة لـ21.9 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 14.4 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما سجلت الأوراق المالية أعلى مستوى لها خلال شهر أغسطس 2020 بقيمة 26.9 مليار جنيه.ولفت تقرير الإحصاء، إلى تفاوت مؤشرات البورصة بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة بين أكتوبر 20192020، إذ تراجع مؤشر EG X30 من 14558 نقطة لـ 10515 نقطة، ومؤشر EG X30Capped من 17530.7 نقطة لـ 12478.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EG X70 من 1312 نقطة لـ 1870.7 نقطة، وEG X100 من 2293 نقطة لـ 2743.5 نقطة، والنيل من 467.9 نقطة لـ 1200.9 نقطة خلال الفترة ذاتها.