انطلاق تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة بانتخابات «النواب»

انطلقت صباح اليوم السبت، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى الخارج والتى من المقرر أن تستمر حتى الاثنين المقبل.وتكون عملية التصويت للمصريين بالخارج على جولة الاعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب من خلال بطاقات الاقتراع التى يتم ارسالها عبر البريد السريع إلى سفارات مصر وقنصلياتها حتى السابع من ديسمبر الحالي وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.ولفتت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إغلاق باب الفرز على بطاقات التصويت للناخبين فى الخارج خلال المدة المحددة دون الالتفات الى ما يتم ارساله متجاوزًا تلك الفترة.كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أتاحت يومى 3 و4 ديسمبر بطاقات الاقتراع على موقعها الإلكتروني لطباعتها وإرسالها عبر البريد السريع إلى مقر البعثات الدبلوماسية خلال الأيام المحدد لتصويت المصريين فى الخارج فى 5 و6 و7 ديسمبر الجاري.