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حوادث

ننشر أقوال ضحايا عصابة تهريب مهاجرين إلى ألمانيا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:00 م
مهاجرين إلى ألمانيا
مهاجرين إلى ألمانيا
محمد عيسي
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حصلت "الدستور" على أقوال الضحايا فى اتهام 6 أشخاص، بتأسيس جماعة منظمة لتهريب المهاجرين إلى ألمانيا بطريقة غير مشروعة.

وجاء بأقوال "عمرو ع" ۳۳ سنة - سائق- مقیم بالدقهلية، أنه شاهد إعلانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسفير شباب خارج البلاد، وتقابل مع المتهم الثالث الذي عرض عليه السفر لألمانيا وإعطاه تأشيرة دخول، مقابل سداد مبلغ 160 ألف جنيه فوافق.

وأضاف، أنه بعد مرور شهر تقريبًا اتصل به، المتهم الثاني وأخبره بأن المتهم الثالث قد احضر تأشيرة ألمانيا وتذكرة سفر خاصة به.

وأشار خلال أقواله، إلى أنه في يوم المحدد للسفر، قام المتهم الأول بإيصاله لمطار القاهرة، وعقب وصوله تقابل مع المتهم الثالث، الذي أعطاه جواز السفر به تأشيرة لألمانيا وأثناء إنهاء الإجراءات فوجئ بضبطه من قبل سلطات المطار.

وجاء بأقوال "محمود ع"- ۳۲ سنة - عامل تركيب سيراميك- بأنه قد شاهد إعلان عبر إحدى شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لتسفير الشباب خارج البلاد فأخبر الشاهد الثالث بالإعلان وبادر بالاتصال بالمتهم الخامس لمساعدتهما على السفر للخارج، فإرشادهما الأخير للمتهم الرابع الذي بدوره قام بالاتصال بالمتهم الثالث والاتفاق معه على تسفيرهما للخارج البلاد فوافق الأخير وعرض عليهما إعطاءهما تأشيرات ألمانيا مقابل سداد مبلغ 160 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة فوافقا على ذلك العرض.

وبعد مرور عدة أيام اتصل المتهم الخامس وأخبرهما بأن التأشيرة قد تم الانتهاء من وضعها بجواز سفرهما وأخبرهما بموعد السفر المحدد لهم فقاما بذهاب إلى المطار القاهرة في الموعد المحدد، وقابلا المتهم الثالث الذي أعطاهما جواز سفرهما به تأشيرة الدخول لدولة ألمانيا إلا أنه قد تم ضبطهما بالمطار لكون التأشيرة مزورة.

كانت قد أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد حنفى رياض، المحامى العام الأول، 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تكوين وتأسيس جماعة منظمة لتهريب المهاجرين خارج البلاد إلى دولة ألمانيا بطريقة غير مشروعة.

وكشف قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، النيابة العامة تتهم،"محمد إ" -47 سنة، موظف عام، و"إسلام ح"34 سنة، سنة مدير حسابات بشركة سياحية، و"محمد ع"- 3 سنة، سائق، و"هشام ع" 49 سنة عامل تشغيل حاسب آلي، و" ياسر أ" 27 سنة، محامٍ، "أحمد م" 32 سنة مشرف أول شركة مقاولات، لأنهم في بدائرة قسم شرطة النزهة، محافظة القاهرة، أسسوا جماعة منظمة الأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول.

وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين شرعوا في تهريب 4 أشخاص، إلى دولة "ألمانيا" بطريقة غير مشروعة باستخدام تأشيرات دخول مزورة كلية، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية محل الاتهام الأول وهي جريمة لها طابع عبر وطني، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين.

وأشار قرار الإحالة، إلى أن المتهمين اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولة ألمانيا بطريق الاصطناع، بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.





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