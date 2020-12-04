استقرار أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في منتصف التعاملات.وقال عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، نادي نجيب، إن هناك استقرارًا في أسعار الذهب اليوم، وسجل سعر عيار (18) 688 جنيهًا للجرام، فيما سجل عيار (21) 803 جنيهات للجرام، وسجل عيار (24) 917.71 جنيه.وأوضح «نجيب»، أن سعر الجنيه الذهب سجل 6424 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية 1837 دولارًا.