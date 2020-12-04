الأرثوذكسية تحتفل بعيد استشهاد «أبو سيفين»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ اليوم الجمعة ؛ بتذكار استشهاد القديس فيلوباتير مرقوريوس الملقب بأبي سيفين يوم 25 من شهر هاتور القبطي الذي يوافق 4 من ديسمبر سنويًا.ويعد القديس ابي سيفين من أشهر قديسي الكنيسة الأرثوذكسية.ووفقا لمصادر كنسية مطلعة قالت في تصريحات خاصة لـ"الدستور "؛ أنه تقتصر احتفالات دير أبي سيفين للراهبات بمصر القديمة بعيد قديسة على راهبات الدير فقط دون حضور شعبي.