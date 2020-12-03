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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم المعارضة التركية عن بيع مصنع «باليت» لقطر: خيانة للجيش

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:27 م
كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو
منار أحمد
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هاجم زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الحكومة التركية، متهمًا إياها بالتقصير في الرد على مهمة «إيريني» التابعة للأمم المتحدة، ما أدى إلى تفتيش سفينة الشحن التركية قبالة السواحل الليبية، بعد الاشتباه في نقلها أسلحة، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.

وقال «أوغلو»: «لم يتمكنوا من الوصول إلى أردوغان لمدة 4 ساعات، فاتصلوا بالسفير الروماني، ولأن تركيا أصبحت في قبضة رجل واحد، إذا غاب في لحظة ما، لا يُمكن لأحد اتخاذ قرار في صالح البلاد».

ولم يغفل زعيم حزب الشعب الجمهوري التعليق على صفقات قطر التي وقعتها مع أردوغان مؤخرًا، وقال: «لا يمكننا أن نقبل أبدًا ببيع أهم مصنع للقوات المسلحة التركية للجيش القطري دون مقابل، بغض النظر عمن يقف وراء القرار».

وأضاف: «بيع مصنع دبابات تانك باليت إلى الجيش القطري خيانة لجمهورية تركيا وللجيش التركي، لم يحصلوا على دولار واحد، وينزعجون عندما نناقش الموضوع، وأردوغان غير مدرك للمشكلة».

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