المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطلب من «التضامن» تقنين أوضاعها

كشفت مصادر مطلعة، أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدمت بطلب لوزارة التضامن الاجتماعى لالتماس تقنين أوضاعها وتوفيق أوراقها وفقًا للقوانين المنظمة بشأن الجمعيات الأهلية لتلافى أي مخالفات ارتكبتها.وتقدم مسئولو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالشكر لوزير الداخلية وكل جهات الدولة المعنية التي سهلت زيارة زوجة أحد موظفيها المحبوسين بليمان طرة، مؤكدين التزامهم بتقديم أي أوراق أو مستندات فيما يتصل بنشاط المبادرة لطمأنة المواطنين فيما يتعلق بنشاطها.كما تقدمت المبادرة بالتماس للنائب العام لمناشدته إصدار أمر بالإفراج عن موظفيها المحبوسين وهم: «جاسر عبد الرازق - كريم عمارة - محمد بشير».وأكدت المبادرة المصرية استعدادها للعمل وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية لتلافي أي سوء فهم بعمل المبادرة.فى ذات الإطار، أعلنت المبادرة استعدادها لتسهيل مهام المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى فى مهمتهم المتعلقة بتقنين أوضاعها.